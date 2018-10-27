Армения обдумывает закупку оружия у США

Ереван обдумает предложение США о покупке вооружения, если оно будет очень выгодным. Такое заявление сделал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», - сказал Пашинян журналистам в субботу.

На минувшей неделе в Ереване побывал с официальным визитом советник президента США по нацбезопаности Джон Болтон. В ходе встречи с руководством страны он призвал Армению отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

Ранее Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, чтобы ускорить роспуск парламента страны. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН назвал план Пашиняна рискованным, заявив, что в своих действиях он делает ставку на уличные протесты.