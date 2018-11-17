Аргентинская подлодка «Сан-Хуан» обнаружена через год после пропажи

В Аргентине найдена пропавшая год назад подложка «Сан-Хуан». Об этом заявили ВМС Аргентины.

Отмечается, что подлодка была обнаружена после обследования одного из квадратов в районе пропажи компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата. Субмарина находится на глубине 800 метров.

Подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Связь с субмариной пропала во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-Дель-Плата. Перед этим экипаж сообщил об аварии. На борту субмарины находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник. Через 15 дней власти Аргентины прекратили спасательную операцию, признав экипаж субмарины погибшим. Поиски лодки продолжались целый год, пишет РИА Новости.





