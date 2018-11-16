Арестована главврач роддома, не выдавшая для новорожденного лекарства

Суд в Калининграде арестовал на два месяца и.о. главврача роддома, подозреваемую в превышении должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".В отношении и.о. главврача роддома №4 возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Женщина распорядилась не давать новорожденному медицинский препарат, что вызвало его смерть. Позднее она дала указание подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым. Свою позицию она объяснила высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики о смертности новорожденных, говорится в сообщении агентства.Ранее НСН сообщило об исследованиях, согласно которым самой престижной в стране россияне считают профессию врача. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте организации. Более четверти респондентов – 26% – поставили медиков на вершину списка престижных специалистов, что в 2,2 раза выше, чем в 2012 году. Вторую строчку заняли учителя, а третью – юристы.

Причин такой тенденции повышения престижа в обществе медицины может быть несколько, заявил в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Здесь, по его словам, играет роль и участие медиков в публичных обсуждениях, и возможность заработать, и перспектива практиковать за границей.