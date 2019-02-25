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Арестован виновник смертельного наезда на людей на Невском

25 Февраля 2019 в 15:41
Арестован виновник смертельного наезда на людей на Невском

Суд принял решение о заключении под стражу водителя Мурада Касымова, который в ночь на 24 февраля на Невском проспекте Санкт-Петербурга наехал на группу людей, двое из которых умерли. Как передает RT, обвиняемый заявил во во время слушаний, что раскаивается в содеянном. Касымов отправлен с СИЗО до 23 апреля, решил Кубышевский районный суд.

Смертельное ДТП произошло возле здания бизнес-центра. BMW X-6 выскочил на тротуар и врезался в людей. На месте погибли гражданин США и москвичка, трое пострадавших госпитализированы. Виновник аварии не стал убегать, его задержали на месте происшествия.

Как впоследствии выяснилось, Касымов вообще не имел права садиться за руль. Суд лишил лихача водительского удостоверения еще в ноябре 2018 года.

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