Арестован продюсер и исполнитель R. Kelly

Полиция Чикаго арестовала американского исполнителя R. Kelly, передает РИА «Новости».

Исполнителю предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. Обвинения касаются четырех жертв, трое из которых – несовершеннолетние. Речь идет об инцидентах, произошедших в период с 1998 по 2010 годы.

Певец, выступающий под именем R. Kelly, ранее неоднократно отрицал периодически возникавшие обвинения против него.

52-летний Ар Келли (R. Kelly) — сценическое имя Роберта Сильвестра Келли — американский музыкант в стиле ритм-н-блюз, певец, поэт-песенник и продюсер. Обладатель трёх премий «Грэмми». Сотрудничал с поп-королем Майклом Джексоном и принцессой R&B Алией.