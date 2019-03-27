Арестован поставщик компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы вынес решение о заключении пол стражу руководителя акционерного общества «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Эта компания ранее выполняла заказ на поставку поставляла компьютеров министерству внутренних дел, Росгидромету и Московскому государственному университету им. Ломоносова, передает РЕН ТВ .

Опанасенко отправлен в следственный изолятор до 24 мая 2019 года. До этой же даты арестован еще один обвиняемый по этому делу - начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД Александр Александров.

По данным «Интерфакса», речь идёт о нарушениях при заключении контракта между «Т-Платформы» и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей. Сами обвиняемые отметают все обвинения в свой адрес.