Арестован Эдуард Тугушев

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест до 15 марта 2018 года подозреваемого во взятке начальника разведки Центра «Э» регионального ГУ МВД Эдуарда Тугушева.

По данным СМИ, Тугушев был задержан сотрудниками ФСБ 16 января на Камышовой улице по подозрению в получении взятки за непривлечение петербуржца к уголовной ответственности.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится служебная проверка, по завершению которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Центр «Э» — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющее в пределах предоставленных полномочий выработку и реализацию государственной политики, нормативное правовое регулирование в сфере противодействия экстремистской деятельности, а также выполняющее иные функции в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России.