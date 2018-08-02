Арестован девятый подозреваемый по делу о пытках в колонии

В Ярославле арестован девятый обвиняемый по делу об избиении заключенного в исправительной колонии №1. Заволжский районный суд отправил в следственный изолятор до 20 сентября младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-1 Алексея Андреева. Арестованный написал явку с повинной, отмечает Газета.ру .

Как стало ранее известно, в суд уже поступила просьба следствия об аресте еще четырех подозреваемых по этому резонансному делу. Информация об избиении заключенного в ярославской колонии просочилась в СМИ в середине июля. Как выяснилось, сотрудники ИК-1 издевались над Евгением Макаровым, который отбывал срок заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Заместитель руководи теля Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения Макарову и пообещал уволить всех виновных.