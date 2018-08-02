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Арестован двенадцатый фигурант дела о пытках в ярославской колонии

2 Августа 2018 в 16:49
Арестован двенадцатый фигурант дела о пытках в ярославской колонии

Ещё один подозреваемый по делу о пытках заключенного в ярославской исправительной колонии №1 отправлен в следственный изолятор до 20 сентября. Заволжский районный суд Ярославля постановил арестовать уже двенадцатого фигуранта - младшего инспектора Александра Морозова, передает РИА Новости. Ранее в четверг, 2 августа, суд также отправил под стражу троих новых подозреваемых.

Уголовное дело было возбуждено в июле, после того как было обнародована видеозапись избиения сотрудниками колонии осуждённого Евгения Макарова. Как отмечает Газета.ру, в четверг, 2 августа, в Следственном комитете объяснили причины жестокого обращения с Макаровым. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказал, что избиение началось в связи с тем, что заключённый оскорбил сотрудника колонии и много раз нарушал режим.

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