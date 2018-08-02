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Арестован 11 подозреваемый в избиении заключенного в ярославской колонии

2 Августа 2018 в 14:14
Арестован 11 подозреваемый в избиении заключенного в ярославской колонии

В Ярославле арестованы новые подозреваемые по делу об избиении заключенного в исправительной колонии №1. Как передаёт RT, под стражу до 20 сентября отправлены начальник одного из отрядов отдела по воспитательной работе с осуждёнными Алексей Микитюк и инспектора дежурной части Андрей Зыбин. Такое постановление вынес Заволжский районный суд Ярославля. Ранее сегодня в СИЗО был также отправлен на тот же срок младший инспектор ИК-1 Алексей Андреев.

В течение дня суд может рассмотреть ходатайства следствия об аресте ещё двух фигурантов этого уголовного дела. Оно было возбуждено в июле 2018 года, после того как в СМИ появилась видеозапись издевательства сотрудников ярославской колонии над осуждённым.

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