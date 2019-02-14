Арест с имущества Улюкаева снят

Замоскворецкий суд Москвы принял решение об отмене ареста имущества бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. Решение принято по ходатайству адвокатов в связи с погашением осуждённым штрафа в 130 миллионов рублей. Как отмечает RT , сам экс-чиновник отказался принять участие в заседании суда.

Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве подтвердило факт списания всей суммы штрафа, который был присужден Улюкаеву по делу о взяточничестве.

В апреле 2018 года Мосгорсуд признал законным вердикт, вынесенный министру, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Правда, суд высшей инстанции снял с Улюкаева запрет занимать государственные должности