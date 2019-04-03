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На полгода. Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

3 Апреля 2019 в 19:30
На полгода. Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы принял решение оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Срок их ареста продлён до 25 сентября, сообщает  РИА ФАН. Таким образом, судья Елена Абрамова поддержала соответствующее ходатайство прокурора.

Предварительное слушание прошло без участия журналистов. Рассмотрение дела Мамаева и Кокорина по существу начнётся 9 апреля.

Футболисты находятся в следственном изоляторе «Бутырка» с октября прошлого года. Их обвиняют в организации двух драк в Москве. Вместе со спортсменами арестованы также младший брат Кокорин и их знакомый.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов заявил в эфире НСН, что следствие перегнуло палку в деле футболистов.

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