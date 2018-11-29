Арест «Ивантеевского стрелка» продлили до 16 мая

Решением суда срок пребывания под стражей «ивантеевского стрелка» продлён до середины мая будущего года, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Представитель пресс-службы Мособлсуда сообщил, что во время заседания суда были заслушаны показания потерпевших.

Дело о школьники, который устроил стрельбу в школе №1 подмосковной Ивантеевки, слушается в закрытом режиме.

Ранее НСН обратилась к завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктору психологических наук Ольге Карабановой с вопросом: где искать корни этого самого подросткового терроризма? По мнению собеседника, современный информационный фон одной из первых тому причин.

«К сожалению, стремление к самоутверждению, характерное для этого возраста, стремление быть героем, быть социально признанным, в силу наличия в информационном пространстве культа насилия, культа агрессии нередко в силу социальной незрелости воплощается в таком совершенно деструктивном акте, основная цель которого - утверждение себя как героя», - отметила психолог.