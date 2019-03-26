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Арест Арашукова продлен на три месяца

26 Марта 2019 в 18:44
Арест Арашукова продлен на три месяца

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и двух иных обвиняемых по делу об убийствах и преступном сообществе. Как уточняет RT, экс-сенатор останется в СИЗО до 30 июня, также, как и его отец - гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и директор филиала ООО «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов.

Как отмечает АГН «Моска», следователь обосновал просьбу о продлении ареста тем, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей и иных участников процесса. Ранее стало известно, что следствие хочет назначить Арашукову и другим фигурантам дела психолого-психиатрическую экспертизу.

Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний верхней палаты парламента, 30 января его арестовали. Экс-сенатора обвиняют по трём статьям УК, включая заказное убийство.

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