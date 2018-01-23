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Продажа и аренда недвижимости «Галс-Девелопмент» достигла рекордных показателей в 2017 году

23 Января 2018 в 12:33
Продажа и аренда недвижимости «Галс-Девелопмент» достигла рекордных показателей в 2017 году

Московский застройщик «Галс-Девелопмент» отчитался о финансовых результатах 2017 года. По предварительным итогам поступления от аренды и продажи недвижимости достигли рекордных в истории компании значений и составили 56 млрд рублей, сообщили НСН в пресс-службе компании. Президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин отметил, что в будущем году компания планирует инвестировать в развитие 16 млрд рублей.

«Сбалансированный портфель жилых и коммерческих активов, профессиональный менеджмент, высокое качество возводимых объектов, эффективные механизмы реализации недвижимости – все это обеспечивает устойчивое развитие компании «Галс-Девелопмент». В 2018 году мы планируем завершить строительство квартала «Искра-Парк» и жилого комплекса «Достояние», а также планируем приступить к реализации новых проектов», – сообщил Сергей Калинин.

В «Галс-Девелопмент» уточнили, что общий объём проданных площадей в 2017 году превысил 260 тысяч метров. При этом в эксплуатацию были сданы 240 тысяч квадратных метров –  комплекс с элементами реконструкции «Театральный Дом» на Поварской, МФК «IQ-квартал» и второй этап жилого квартала «Наследие» на востоке Москвы.

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