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Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока

7 Декабря 2018 в 23:57
Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов ударил ударил линейного арбитра Ивана Дедюлю в матче регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита».

В третьем периоде Каюмов выполнил грубый силовой прием против Йеспера Йенсена. После этого между игроками завязалась стычка, в результате которой Каюмов нанес удар в голову судье, разнимавшего драку, передает «Газета.ру».

Дедюля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее президент Белоруссии назвал хоккеистов своей страны «хламом». Это заявление Александра Лукашенко прозвучало в эфире телеканала «Беларусь 1». Источник цитирует президента:  «Мне говорят: "Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут. Слушайте, кому наш хлам нужен?"».

В беседе с НСН петербургский политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский напомнил, что Александр Лукашенко сам играет в хоккей. Поэтому в предмете он разбирается, и оспаривать его слова было бы глупо.

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