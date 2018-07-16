«Apple» создаст десятки новых эмодзи

«Apple» объявила о создании более 70 новых эмодзи. Они будут доступны с выходом бесплатного обновления программного обеспечения в этом году, передает ТАСС.

В частности, создан новый символ эмодзи для лысых людей и новые смайлики, позволяющие сделать переписку в сообщениях еще более выразительной

Расширен список эмодзи по видам спорта, животным, продуктам питания, а также добавлены новые значки супергероев.

Эмодзи — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и распространился по всему миру.