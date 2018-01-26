Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины

Открытые слушания по апелляционной жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона п делу о госдолге перед Россией в размере 3 миллиардов рублей завершились 26 января в Апелляционном суде Англии. Теперь сторонам предстоит предоставить письменные аргументы. Они будут касаться нескольких моментов, требующих уточнения, сообщает ТАСС.

Так, юридическая компания, представляющая интересы Украины, должна предоставить письменные аргументы до 31 января, а организация, которая представляет Россия, - до 5 февраля.

Позже судом будет взято время для вынесения решения. Стоит отметить, что для этого может потребоваться несколько месяцев.

Напомним, летом 2017 года Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому Киев должен выплатить Москве номинальную стоимость облигаций. Также Украина должна возместить часть судебных расходов РФ. В Киеве с таким решение не согласились.