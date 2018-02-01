Апелляции 28 российских олимпийцев удовлетворил арбитражный суд в Лозанне

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне в четверг, 1 февраля, удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов. Ранее они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил, пишет «Медуза».

В числе спортсменов – саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, лыжник Максим Вылегжанин, скелетонист Сергей Чудинов и другие.

МОК по итогам работы комиссии Дениса Освальда лишил российских спортсменов четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, что ранее главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил о решении засудить Международный олимпийский комитет после решения аннулировать его результаты на Олимпиаде в Сочи. Демченко лишили двух серебряных медалей и пожизненно отстранили от участия в Играх в любом качестве.