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АП ответила матери Олега Сенцова

15 Августа 2018 в 00:15
АП ответила матери Олега Сенцова

Администрация президента РФ в ответе на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании отметила, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от него самого, сообщила сестра режиссера Наталья Каплан телеканалу «Громадськое». Об этом передает ТАСС.

9 августа Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери осужденного Сенцова.

Сенцов 25 августа 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за террористическую деятельность в Крыму. В настоящее время он отбылвае наказание в одной из колоний в ЯНАО. Уже несколько недель Сенцов находится в режиме голодовки.

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