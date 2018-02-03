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Антонов призвал США не говорить с Россией с позицией силы

3 Февраля 2018 в 11:03
Антонов призвал США не говорить с Россией с позицией силы

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал опубликованную в Вашингтоне новую ядерную доктрину. По его мнению, документ требует внимательного изучения и дальнейших консультаций.

По словам дипломата, доктрина содержит «многие пока еще неясные пассажи» и «не очень здорово настраивает на практическую работу». Антонов отметил, что США снова нашли страшилку в лице России, за которой стоит желание американцев влить огромные суммы в военно-промышленный комплекс, пишет РИА Новости.

«Как российский дипломат, я хочу сказать, что вряд ли с нами надо говорить с позиции силы, вряд ли с нами надо говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», — сказал Антонов.

Ранее «Известия» сообщали, что в опубликованной в Вашингтоне новой ядерной доктрине не исключается нанесение Москвой превентивного ядерного удара.  

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