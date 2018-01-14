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Антонов обсудил с американским коллегой улучшение двусторонних отношений

14 Января 2018 в 10:50
Антонов обсудил с американским коллегой улучшение двусторонних отношений

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и посол США в Москве Джон Хантсман провели встречу, на которой обсудили совместные шаги по улучшению отношений между двумя странами.

По словам российского дипломата, встреча была «конструктивной», а его коллега в Москве является умным и толковым профессионалом. Дипломаты сошлись во мнении, что сделать это в одночасье не получится, потребуется много усилий как с одной, так и с другой стороны, пишет РИА Новости.

Антонов назвал очень важным, что на встрече с Хантсманом были намечены «совместные шаги».

«Он будет работать с Госдепартаментом, Белым домом, и он будет работать в Капитолии, что особенно важно. Мы здесь будем ждать, когда они примут решение о возобновлении российско-американских отношений», — сказал посол.

Ранее Антонов и Хантсман встретились в Вашингтоне, пишет RT.

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