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«Антонов» готов помочь в расследовании причин крушения самолета Ан-148

12 Февраля 2018 в 20:28
«Антонов» готов помочь в расследовании причин крушения самолета Ан-148
В случае получения официального приглашения специалисты украинского авиастроительного госпредприятия «Антонов» готовы принять участие в расследовании причин крушения самолета Ан-148, произошедшего накануне в Раменском районе Московской области, сообщила пресс-служба компании.

В «Антонове» отметили, что разбившийся самолет был построен в 2010 году «Воронежским акционерным самолетостроительным обществом» и обслуживался силами эксплуатанта -- компании «Саратовские авиалинии», передает «Синьхуа».

Напомним, что днем 11 февраля в Подмосковье  разбился самолет «Саратовских авиалиний», совершавший полет из Аэропорта Домодедово в Орск. Связь между экипажем самолета и диспетчером оборвалась через несколько минут после взлета. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все погибли.

На месте крушения воздушного судна на данный момент найдены 1400 фрагментов тел и 495 обломков.

ГП «Антонов» — украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолётов серии «Ан». Входит в состав государственного концерна «Укроборонпром». Основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, с 1952 года — в Киеве. Наиболее известные модели самолётов — лёгкий самолёт Ан-2 («кукурузник»), пассажирский самолёт Ан-24, крупный грузовой самолёт Ан-124 («Руслан»), самый большой самолёт в мире Ан-225 («Мрия»). 
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