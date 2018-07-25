Антитеррористическая кампания повысит цены на услуги ЖКХ

В рамках антитеррористической кампании все многоквартирные жилые дома предлагается обеспечить видеокамерами и камерами наблюдения. Минстрой поясняет, что оплачивать их покупку, установку и обслуживание будут владельцы квартир.

Документ размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство также предлагает присваивать дома разные категории (всего их будет три), в зависимости от степени угрозы теракта. Отталкиваться предлагают от и потенциальных и уже произошедших терактов в районе или городе, где находится многоквартирный дом.

Ura.ru пишет, что камеры помогут не только бороться с преступниками, но и обычными вандалами и хулиганами, которые портят лифты, стены, мусорят и выбивают стекла.