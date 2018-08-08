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Антикризисные бригады появятся в российских школах

8 Августа 2018 в 18:36
Антикризисные бригады появятся в российских школах

Все российские школы должны будут создать антикризисные бригады, ответственные за безопасность учеников. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения направило в субъекты федерации. Как отмечает «Русская планета», авторы послания рекомендуют каждому учебному заведению разработать конкретный план действий на случай экстренных происшествий. 

Антикризисные бригады должны чётко знать, как организовать эвакуацию во время чрезвычайной ситуации, оказать первую помощь. Кроме того они должны будут опровергать слухи в социальных сетях, организовывать взаимодействие школ со средствами массовой информации.

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