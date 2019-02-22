Анимационное и детское кино в России получили ежегодную миллиардную субсидию

ФОТО: РИА Новости/И. Бреннер

На производство и поддержку российских детских и анимационных фильмов ежегодно будет выделяться по 1 миллиарду рублей. Соответствующее поручение – в числе прочих – по итогам заседания Совета по культуре подписал Владимир Путин. Как отмечает «ФедералПресс», исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова высказала мнение о том, что теперь перед российской мультипликацией откроются дополнительные возможности:

Она отметила, что впервые в новейшей истории детский кинематограф получил специальный статус. Раньше он никак не был выделен в рамках общего объема финансирования,которое Фонд кино и Министерство культуры распределяют между сферами всего российского кинематографа. По словам Ирины Мастусовой, принятие этой меры, разумеется, повысит объем и качество выпускаемой на экраны продукции, а также сделает ее конкурентоспособной на мировом рынке,

Между тем, ранее в статье Times появилась публикация, в которой критики заявили, что в мультсериале «Маша и Медведь» есть пропаганда, а сам он является элементом «мягкой силы». По словам профессора Букингемского университета Энтони Глиса, напористость и решительность героини мультфильма Маши является отражением поведения «по-путински».

Создатели мультфильма, компания «Анимаккорд», незамедлительно прокомментировала статью. Там подчеркнули, что на это можно реагировать только с иронией, напоминает НСН.