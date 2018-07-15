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Английские игроки поблагодарили Россию за мундиаль

15 Июля 2018 в 17:28
Английские игроки поблагодарили Россию за мундиаль

Сборная Англии по футболу покинула Россию, завершив свое выступление на чемпионате мира – 2018. Но прежде чем отправиться домой, футболисты поблагодарили страну-хозяйку мирового первенства с трапа самолета.

«Спасибо, Россия. Время отправляться домой», - гласит сообщение в официальном Twitter «Трех львов».

Накануне англичане проиграли бельгийцам матч за третье место со счетом 0:2. Впрочем, результат команды на ЧМ-2018 эксперты назвали очень хорошим. Англичане впервые с 1990 года дошли до полуфинала, в котором уступи хорватам – 1:2.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники». Начало — в 18:00, пишут «Известия».

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