Ангелина Вовк после аварии обвинила сотрудников ГИБДД во лжи

Знаменитая диктор советского телевидения, телеведущая Ангелина Вовк попала в автомобильную аварию в Москве и жётско раскритиковала сотрудников Госавтоинспекции. Как передает Газета.ру , о происшествии она поведала в социальных сетях.

ДТП случилось на севре столицы. Машины несильно были помяты, однако сотрудники ГИБДД, по мнению Вовк, необоснованно признали её виновницей происшествия. Она рассказала, что протокол, завизированный полицейскими, был основан на лживых показаниях другого участника касательного столкновения.

По словам телеведущей он подрезал её в тот момент, когда она совершала поворот по стрелке направо из крайнего правого ряда. Нарушитель повернул из второго ряда. Причём, как утверждает Ангелина Вовк, сотрудник ГИБДД сразу занял сторону нарушителя. Теперь телеведущая требует восстановить справедливость.

Народной артистке России Ангелине Вовк 75 лет. Она ведет активный образ жизни, и считает, что секрет молодости заключается в бане и обливаниях ледяной водой. Далее по списку значимости у неё следуют косметолог и иглоукалывание.