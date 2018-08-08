Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Ангелина Вовк после аварии обвинила сотрудников ГИБДД во лжи

8 Августа 2018 в 18:02
Ангелина Вовк после аварии обвинила сотрудников ГИБДД во лжи

Знаменитая диктор советского телевидения, телеведущая Ангелина Вовк попала в автомобильную аварию в Москве и жётско раскритиковала сотрудников Госавтоинспекции. Как передает Газета.ру, о происшествии она поведала в социальных сетях.

ДТП случилось на севре столицы. Машины несильно были помяты, однако сотрудники ГИБДД, по мнению Вовк, необоснованно признали её виновницей происшествия. Она рассказала, что протокол, завизированный полицейскими, был основан на лживых показаниях другого участника касательного столкновения.

По словам телеведущей он подрезал её в тот момент, когда она совершала поворот по стрелке направо из крайнего правого ряда. Нарушитель повернул из второго ряда. Причём, как утверждает Ангелина Вовк, сотрудник ГИБДД сразу занял сторону нарушителя. Теперь телеведущая требует восстановить справедливость.

Народной артистке России Ангелине Вовк 75 лет. Она ведет активный образ жизни, и считает, что секрет молодости заключается в бане и обливаниях ледяной водой. Далее по списку значимости у неё следуют косметолог и иглоукалывание.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.