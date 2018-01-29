Анджелина Джоли призвала добиться прекращения войны в Сирии

Общественный деятель и актриса Анджелина Джоли предложила членам Совета Безопасности ООН посетить лагеря сирийских беженцев на Ближнем Востоке и найти способ положить конец конфликту в ближневосточной республике.

«Мы никогда не должны забывать, что война началась с того, что сирийцы потребовали больших прав. Мир в их стране должен быть основан на этом», - приводит высказывания Джоли официальный сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. По ее словам, мира в Сирии не добиться, если в стране будет царить безнаказанность за нападения на гражданское население, в том числе за пытки и химические атаки.

За неполные семь лет конфликта беженцами стали почти 5,5 млн сирийцев, еще 6 млн скрываются от насилия на территории страны, передает ТАСС.

42-летняя Анджелина Джоли Питт (при рождении Войт) — американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН.

Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая премию) и двух «Премий Гильдии киноактёров США».

В 2004 году за гуманитарную работу, проведённую в Камбодже, премьер-министр страны наградил актрису званием почётного гражданина Камбоджи.

В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН.

В 2008 году паук Aptostichus angelinajolieae был назван в честь Анджелины Джоли в признание её работы в качестве посла доброй воли в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев/

16 ноября 2013 года Анджелине был вручён почётный «Оскар» (Награда имени Джина Хершолта) за активную волонтёрскую гуманитарную деятельность.