Анджелина Джоли госпитализирована в психиатрическую клинику

Известная актриса, бывшая супруга Бреда Питта - Анджелина Джоли – попала в психиатрическую больницу. Специалисты поставили её диагноз «психическое расстройство». Как сообщает The Hollywood Life, под наблюдением специалистов её предстоит провести около двух недель.

Сотрудники медицинского учреждения отмечают, что звезда в очередной раз испытывает навязчивые мысли о лишнем весе.

Как отмечают Дни.ру, Анджелина Джоли довела себя до истощения: при росте 170 сантиметров она весит 44 килограмма. Кроме того, многочисленные СМИ напоминают, что в настоящий момент между Джоли и Питтом продолжается длительный бракоразводный процесс – он мог стать одной их причин такого состояния голливудской актрисы.