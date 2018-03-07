Аналитики рассказали о самых популярных подарках к 8 марта

Аналитики компании «Яндекс» выяснили, какие подарки получат женщины на 8 марта. Специалисты изучили спрос российских пользователей в интернет-магазинах. Перед 8 Марта традиционно выросла популярность товаров в категории «Техника для красоты» - фенов и приборов для укладки волос, а также в категории «Косметика и парфюмерия».

Повышенным спросом пользуются электрические зубные щётки и напольные весы. Заметно выросло количество запросов на видеокамеры и экшн-камеры, а также «GPS-навигаторы». Средний чек за подарки к Международному женскому дню составляет 1850 рублей. Годом ранее он был меньше — 1000 рублей.

Большинство россиянок встретят праздник весны на работе. Сайт «Подмосковье сегодня» предупреждает, что сегодня вечром на городских магистралях Москвы ожидаются заторы.

При этом дамы в большинстве своем хотят получить от мужчин-коллег материальный подарок. Такой ответ дали более 80% опрошенных Head Hunter. И только каждая 12 девушка из ста признались, что будут рады 8 марта не цветам, а комплиментам, добрым пожеланиям и благодарностям от коллег.

Как пишут «Известия», в Москве к празднику включат праздничную подсветку.