Ан-2 с пассажирами экстренно сел в лесу под Архангельском

Пассажирский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу в Архангельской области из-за обледенения в воздухе, сообщает «Интерфакс».

«Кукурузник», как зовут в народе это лёгкий самолет, выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир экипажа доложил диспетчеру об обледенении и запросил разрешение на возвращение. Затем связь с Ан-2 прервалась.

Самолет уже найден с воздуха в лесном массиве по маршруту следования. Ан-2 перевозил 11 пассажиров, с ними установлена связь. Как уточняет RT , на борту также находились 2 пилота. Некоторые люди пострадали, погибших, к счастью, нет. Среди пассажиров оказался врач, который оказывает первую помощь раненым. К месту вынужденной посадки вылетел вертолет МИ-8 санитарной авиации.