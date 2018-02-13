Ан-148 разбился через 6 минут полета

Потерпевший крушение пассажирский самолет Ан-148 столкнулся с землей через 6 минут 5 секунд после взлета из аэропорта Домодедово. Об этом сообщила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки данных бортового параметрического самописца, передает «Газета.ру».

По данным с «черного ящика», перед столкновением с землей скорость самолета начала интенсивно расти и к моменту столкновения составила около 800 км/ч. В момент столкновения с землей угол тангажа (угловое движение летательного аппарата относительно поперечной оси инерции) на пикирование составлял около 30 градусов, за 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов.

Самолет разбился в воскресенье днем. Погиб 71 человек. Выживших нет. Ранее во вторник комиссия МОК выдвинула основную версию катастрофы. Специалисты считают, что пилоты лайнера могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления (ППД).