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Ан-12 аварийно сел в Братске

27 Февраля 2019 в 10:40
Ан-12 аварийно сел в Братске

Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме города Братска в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте. Как уточняет RT, у самолета по предварительным данным, отказал третий двигатель.

Ан-12 направлялся из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, наборту находились только четыре члена экипажа.

Международный аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска - одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири.

Ан-12 - советский военно-транспортный четырёхмоторный самолёт. Он выпускался с 1957 по 1973 годы.

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