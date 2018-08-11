Американское посольство призвало освободить Сенцова

Посольство США в России выражает озабоченность состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова и просит освободить его по гуманитарным соображениям, передает РИА «Новости».

Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года, находясь в колонии «Белый медведь», Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых, находящихся в заключении в России, при этом он не требует собственного освобождения. До этого Сенцов готовился к проведению голодовки около полутора месяцев, отказавшись от продуктовых передач и употребляя минимальное количество еды. После объявления он был переведён в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.