Американский Университет оплатит iPhone для Иркутского центра по борьбе со СПИД

В Иркутском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснили, что дорогой смартфон и другое оборудование приобретается для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США), сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщил, что СПИД-центр купил через систему госзакупок iPhone XS Max стоимостью 123 тысячи рублей, после чего в обществе появились высказывания о целесообразности подобных трат.

В пресс-службе центра рассказали, что технические возможности смартфона позволят обеспечить качественную видеосвязь при отсутствии стационарного интернета, и врачи смогут удаленно провести консультацию.