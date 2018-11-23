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Американский Университет оплатит iPhone для Иркутского центра по борьбе со СПИД

23 Ноября 2018 в 17:10
Американский Университет оплатит iPhone для Иркутского центра по борьбе со СПИД

В Иркутском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснили, что дорогой смартфон и другое оборудование приобретается для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США), сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщил, что СПИД-центр купил через систему госзакупок iPhone XS Max стоимостью 123 тысячи рублей, после чего в обществе появились высказывания о целесообразности подобных трат.

В пресс-службе центра рассказали, что технические возможности смартфона позволят обеспечить качественную видеосвязь при отсутствии стационарного интернета, и врачи смогут удаленно провести консультацию.

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