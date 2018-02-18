Американский тренер не пожал руку Знарку после разгрома команды США

Главный тренер хоккейной сборной США был так разочарован разгромным счетом встречи американцев со сборной РФ, что отказался подать руку наставнику россиян Олегу Знарку.

Как сообщают СМИ, Тони Гранато выразил недовольство тем, что Знарок в финале встречи выпустил на лед сильнейших игроков для реализации большинства.

«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — прокомментировал Гранато, слова которого приводит Газета.ру

Накануне в Пхенчхане прошел матч группового этапа между сборными России и США. Российские хоккеисты победили со счетом 4:0 и вышли в плей-офф олимпийского турнира в Пхенчхане с первого места в группе.