Американский телеведущий: Путин наврал Трампу!

Телеведущий американского телеканала Fox News заявил во время интервью с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, что если Россия до сих пор вмешивается в американскую избирательную систему, то это означает, что президент РФ Владимир Путин соврал своему американскому коллеге, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Напомним, президент Трамп неоднократно заявлял, что российский лидер говорил ему в личном порядке, что Россия не вмешивалась в президентские выборы США 2016 года. Однако американские спецслужбы уверены в обратном, а также в том, что Россия продолжает вмешиваться в избирательную систему США и пытается повлиять на предстоящие промежуточные выборы в ноябре 2018 года. Ранее президент Трамп после очередного отрицания российского вмешательства в выборы 2016 года был вынужден согласиться с выводами американских разведчиков.