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Американский сенатор рассказал о содержании письма Трампа Путину

8 Августа 2018 в 18:18
Американский сенатор рассказал о содержании письма Трампа Путину

Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что передал в администрацию Кремля письмо от президента США Дональда Трампа Владимиру Путину. В этом послании глава Белого дома заявляет о необходимости развивать сотрудничество между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.

Как написал Рэнд Пол в своём «Твиттере», среди основным направлений взаимодействия, обозначенных в письме – борьба с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере, культурный обмен, передаёт Ura.ru.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что послание Дональда Трампа получено по дипломатическим каналам, отмечает Газета.ру.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол возглавлял американскую делегацию, которая побывала на этой неделе с визитом в Москве. Он провел встречи в Совете Федерации и Государственной думе. Пол представляет в Сенате штат Кентукки, сенатор поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом. Законодатель выступил в защиту президента США после того, как демократы обрушились на главу Белого дома с критикой за недавний саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки.

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