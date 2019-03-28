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Американский сенатор пугал Мадуро мертвым Каддафи

28 Марта 2019 в 13:57
Американский сенатор пугал Мадуро мертвым Каддафи

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро пугали фотографией мертвого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Таким образом на будущее Мадуро ему в личной переписке в Twitter намекал сенатор США Марко Рубио, передает РИА ФАН со ссылкой на сокоординатора Объединенной национальной антивоенной коалиции (UNAC) Джо Ломбардо.

«Мадуро показал нам свою личную переписку в Twitter с американскими политиками, Например, Марко Рубио прислал ему картинку с мертвым Каддафи - явный намек на его будущее», - заявил Ломбардо после визита в Венесуэлу и встречи с президентом страны.

Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в России Хосе Торреальба Перес заявил, что власти страны не будут привлекать находящихся в Венесуэле российских военных к операциям на территории республики.

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