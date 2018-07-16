Американский сенатор оправдал российское вмешательство действиями США

По его словам, Россия вмешалась в выборы президента США 2016 года в ответ на американское влияние на выборы в восточной Европе.
«Я думаю, мы ошибаемся в нашем ответе, если думаем, что это касается ответственности со стороны России. Они будут шпионить за нами, уже шпионят. Они будут вмешиваться в наши выборы, мы будем делать то же самое», — сказал сенатор от штата Кентуки.
Напомним, в пятницу, 13 июля Минюст США выдвинул новые обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.