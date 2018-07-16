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Американский сенатор оправдал российское вмешательство действиями США

16 Июля 2018 в 07:11
Американский сенатор оправдал российское вмешательство действиями США
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил в интервью телеканалу CNN, что Россия всегда будет вмешиваться в американские выборы, так же как США вмешивается в российские, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По его словам, Россия вмешалась в выборы президента США 2016 года в ответ на американское влияние на выборы в восточной Европе.

«Я думаю, мы ошибаемся в нашем ответе, если думаем, что это касается ответственности со стороны России. Они будут шпионить за нами, уже шпионят. Они будут вмешиваться в наши выборы, мы будем делать то же самое», — сказал сенатор от штата Кентуки.

Напомним, в пятницу, 13 июля Минюст США выдвинул новые обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
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