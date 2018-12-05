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Американский сенатор обрушилась на капитализм, вспомнив распад СССР

5 Декабря 2018 в 09:14
Американский сенатор обрушилась на капитализм, вспомнив распад СССР

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен резко раскритиковала капитализм и его продвижение на постсоветском пространстве. Об этом она заявила  во время конференции по внешней политике в Американском университете, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Борцы за беспощадный капитализм подталкивали бывшие советские республики к наиболее скорой приватизации, несмотря на огромный риск развития коррупции», — сказала сенатор.

При этом, как отмечает консервативный американский сайт новостей The Independent Journal Review, сенатор не стала объяснять, чем капитализм был хуже «социалистической диктатуры».

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