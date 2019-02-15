Американский сенатор назвал Трампа «агентом Кремля»

По словам сенатора, то, что Трамп до сих пор не опубликовал свои налоговые декларации, как это делают американские президенты, и то, что он отказывается публично критиковать российского лидера Владимира Путина, говорит о том, что глава Белого дома может быть скомпрометирован.
«Я говорю об абсолютно легитимном вопросе, может ли Дональд Трамп быть скомпрометирован российским правительством. Это не только легитимный вопрос, это естественный вопрос, который приходит на ум каждый раз, когда мы узнаем о связях между Трампом, его окружением и российским руководством», — цитирует сенатора The Daily Caller.
Менендез добавил в своем сообщении в Twitter, что несмотря на то, что у Трампа нет инвестиций в России, у России могут быт инвестиции в него.
«Президент сказал, что у него "ноль инвестиций в России". Вот в чем проблема: Дональд Трамп может не иметь инвестиций в России, но вполне возможно, что у Кремля есть инвестиции в него. Что есть у Путина на Трампа? Почему он не призывает Россию к ответственности?», — написал сенатор-демократ.
Отметим, что ранее бывший исполняющий обязанности директора и экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб признал в эфире CBS, что он поручил ведомству открыть два расследования в отношении Дональда Трампа. По его словам, он опасался за судьбу «российского дела» и решил так подстраховаться. Также Маккейб рассказал, что серьезно рассматривал план по смещению Трампа с поста президента.