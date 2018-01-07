Американский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у побережья Крыма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные западных мониторинговых ресурсов.

Отмечается, что американский морской разведчик с позывным PS076 и бортовым номером 168432 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Разведка длилась несколько часов, при этом самолет не нарушал российских границ, а курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

Отметим, что этот разведывательный полет ВМС США у берегов Крыма стал уже вторым с начала года. Еще один американский самолет-разведчик был замечен у российских границ над Черным морем 1 января, пишет «Интерфакс».