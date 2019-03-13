Американский посол назвал Путина Волан-де-Мортом

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд назвал российского президента Владимира Путина «Волан-де-Мортом с голым торсом». Сравнение президента РФ с главным злодеем из книг о Гарри Поттере дипломат привел в своей статье об опасности «Северного потока-2» в газете Financial Times, сообщает НСН.

«Господин Путин использует электроэнергию как политическое оружие. Евросоюзу не следует полагаться на версию гаррипоттеровского злодея лорда Волан-де-Морта с голым торсом в качестве поставщика, даже если его газ немного дешевле. Доступны варианты получше», — написал Гордон Сондленд.

По его словам, европейцам не следует инвестировать в российский газопровод «Северный поток-2» и упускать «уникальную возможность ослабить российскую энергетическую удавку на шее некоторых частей Европы».

«Если Европа пустит новые российские газовые артерии в самое сердце континента, она впустит троянского коня. Если строительство новых газопроводов будет завершено, Москва сможет осуществить свои угрозы прекратить транзит газа через Украину, разрывая жизненно важную связь между этой страной и Западом. Если "Газпром", российская государственная газовая компания, сможет обойти Украину, это не только даст Москве значительные рычаги влияния, но и вновь сделает Запад уязвимым для сокращения поставок в предстоящие зимы», — заявил американский посол.

Дипломат утверждает, что у европейцев есть альтернативы российскому газу по доступным ценам, в частности, из восточного Средиземноморья, Каспийского моря и, собственно, Соединенных Штатов.

Накануне Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой предлагается остановить «Северный поток — 2». Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил в интервью НСН, что никакого значимого влияния на судьбу «Северного потока-2» принятый Европарламентом документ иметь не будет.