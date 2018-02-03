Американский Минфин: Санкции в отношении госдолга РФ опасны для США

Минфин США предупредил Вашингтон об опасности введения санкций в отношении российского суверенного долга, потому что это негативно скажется на американских инвесторах и потрясет глобальные финансовые рынки. Об этом говорится в докладе ведомства Конгрессу.

В пятницу СМИ опубликовали доклад американского Минфина, в котором аналитики ведомства отмечали, что введение ограничительных мер в отношении госдолга России затормозит рост российской экономики. При этом в Минфине США предупредили, что со стороны России обязательно последуют ответные меры, которые будут действовать против интересов США, пишет РИА Новости.

Как пояснил в беседе с RT независимый экономический эксперт Антон Шабанов, на иностранных инвесторов приходится порядка трети суверенного долга России.