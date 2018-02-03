Суббота
03 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

Американский Минфин: Санкции в отношении госдолга РФ опасны для США

3 Февраля 2018 в 10:46
Американский Минфин: Санкции в отношении госдолга РФ опасны для США

Минфин США предупредил Вашингтон об опасности введения санкций в отношении российского суверенного долга, потому что это негативно скажется на американских инвесторах и потрясет глобальные финансовые рынки. Об этом говорится в докладе ведомства Конгрессу.

В пятницу СМИ опубликовали доклад американского Минфина, в котором аналитики ведомства отмечали, что введение ограничительных мер в отношении госдолга России затормозит рост российской экономики. При этом в Минфине США предупредили, что со стороны России обязательно последуют ответные меры, которые будут действовать против интересов США, пишет РИА Новости.

Как пояснил в беседе с RT независимый экономический эксперт Антон Шабанов, на иностранных инвесторов приходится порядка трети суверенного долга России.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.