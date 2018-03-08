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Американский эсминец с 500 морпехами вошел в Черное море

8 Марта 2018 в 12:51
Американский эсминец с 500 морпехами вошел в Черное море

Большой десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря. На борту эсминца, который направляется к берегам Румынии, находятся около 500 морпехов 26-го экспедиционного батальона.

Как сообщили в командовании 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец примет участие в учениях «Весенний шторм-2018». Учения пройдут с 8 по 15 марта, пишет Газета.ру

Ранее в акваторию Черного моря заходили американские эсминцы «Карни» и «Росс». Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокационным присутствие военных кораблей США в этом регионе, пишет RT.


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