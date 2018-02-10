Американский болельщик развернул российский триколор на открытии ОИ

На трибуне стадиона в южнокорейском Пхенчхане во время церемонии открытия Олимпиады был развернут российский флаг. Его принес и развернул болельщик из США Филип Вахуда.

Как рассказал RT житель Окленда, он решил поддержать Россию, потому что «ей не позволили послать на ОИ многих сильных спортсменов». Американец уверен, что Виктор Ан и Антон Шипулин должны были выступить в Пхенчхане.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане накануне вечером. Российская сборная будет выступать на ОИ под нейтральным флагом. На открытии ОИ белый стяг с пятью олимпийскими кольцами перед российской командой пронес волонтер. Трибуны встретили российских олимпийцев аплодисментами.