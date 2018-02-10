Суббота
10 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

Американский болельщик развернул российский триколор на открытии ОИ

10 Февраля 2018 в 10:37
Американский болельщик развернул российский триколор на открытии ОИ

На трибуне стадиона в южнокорейском Пхенчхане во время церемонии открытия Олимпиады был развернут российский флаг. Его принес и развернул болельщик из США Филип Вахуда.

Как рассказал RT житель Окленда, он решил поддержать Россию, потому что «ей не позволили послать на ОИ многих сильных спортсменов». Американец уверен, что Виктор Ан и Антон Шипулин должны были выступить в Пхенчхане.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане накануне вечером. Российская сборная будет выступать на ОИ под нейтральным флагом. На открытии ОИ белый стяг с пятью олимпийскими кольцами перед российской командой пронес волонтер. Трибуны встретили российских олимпийцев аплодисментами.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.