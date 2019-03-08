Американский безработный сорвал джекпот в 273 миллиона долларов

Обладателем выигрыша на сумму 273 миллиона долларов стал безработный житель штата Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал ABC.

Журналисты рассказал, что победитель лотери приобрел билет за 10 долларов, но забыл его в магазине. Продавец сохранил билет и вернул мужчине. Когда тот вернулся в магазин, обнаружив пропажу.

«Победа все изменит, потому что я был безработным. Первое, что я сделаю, это куплю новый пикап», — заявил американец.

Он также планирует отблагодарить продавца, который сохранил и вернул ему счастливый билет, пишет Газета.ru.

Как ранее писала НСН, в январе 2016 года житель Калифорнии Эрик Брэгг выиграл рекордный за всю историю США джекпот в размере 1,6 млрд долларов.

