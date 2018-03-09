Американский беспилотник провел разведку в Крыму и Донбассе

Американский стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk в пятницу, 9 марта, провел разведку близ Крыма. Об этом сообщается в Twitter сервиса слежения за перемещением авиации CivMilA.

По данным центра, дрон с бортовым номером 10-2043 вылетел с сицилийской базы Сигонелла. Сначала он пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем направился к берегам Крыма, где совершал полеты на высоте 16 км в течение нескольких часов.

Отмечается, что в районе Севастополя беспилотник подлетел почти к самой кромки морской границы России - на расстояние 30 километров. В районе Алупки дрон приблизился на 34 километра.

Также RQ-4A Global Hawk несколько раз приближался к граничащим с Украиной Ростовской, Воронежской и Белгородской областям на 40-60 километров, пишет РИА Новости.